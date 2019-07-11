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Ordu’da kaldırım çalışmaları tamgaz

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde hayata geçirdiği yayalaştırma ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
Ordu’da kaldırım çalışmaları tamgaz

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde hayata geçirdiği yayalaştırma ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.


Ordu’da çalışmaların her geçen gün artarak devam edeceğinin altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler; Yeni Mahalle, Düz Mahalle, Şarkiye Mahallesi ve Selimiye Mahallesi’nde yürütülen kaldırım yenileme çalışmalarının bir kısmının tamamlandığını kalan kısımlarda ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Şehri modern bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Şehrimizin daha modern olması için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsam da Şarkiye Mahallesi, Yeni Mahalle, Düz Mahalle ve Selimiye Mahallemizde ekiplerimiz tarafından beton plak taş, granit plak taş ile kaldırım yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Modern kentler kaldırımları ile belli olur. Çalışmalar tamamlandığında şehrimiz daha modern bir hale gelecek” dedi.


Çalışmaların Altınordu ilçesinde devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ekipler Fatih Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Hükümet Caddesi, Lise Caddesi, Stadyum Caddesi, Süleyman Felek Caddesi, Taşocak Caddesi, Ulukonak Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi’ni kapsayan yol güzergâhlarında hem kaldırım hem de 9 m yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri için çalışma yapıyor. Bu bitirildiğinde şehrimiz hem daha aydınlık olacak hem de daha modern bir hale gelecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
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