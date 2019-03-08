0553 313 94 23

Ordu’da kadastro 68 yıl sonra bitti

Ordu’da 1951 yılında Ünye’nin Tekkiraz beldesi Gürecili köyünde başlayan köy kadastrosu ile 1956 yılında Ordu merkez ilçe Şahincili Mahallesi’nde başlatılan mahalle kadastro çalışmaları, 68 yıl sonra yüzde 100 oranında tamamlandı.

08 Mart 2019 Cuma 13:57
Ordu’da kadastro 68 yıl sonra bitti

Ordu’da 1951 yılında Ünye’nin Tekkiraz beldesi Gürecili köyünde başlayan köy kadastrosu ile 1956 yılında Ordu merkez ilçe Şahincili Mahallesi’nde başlatılan mahalle kadastro çalışmaları, 68 yıl sonra yüzde 100 oranında tamamlandı.


Personel ve donanım yetersizliği, olumsuz iklim ve coğrafi sebepler ile orman kadastrosundan kaynaklanan sorunlar sebebiyle 2002 yılına kadar sadece 200 mahallenin kadastrosunun bitirildiği Ordu’da, 2003 yılından sonra çalışmalar hızlandı. İl genelinde 7 Kadastro Müdürlüğü, 19 Tapu Sicil Müdürlüğü ve yaklaşık 200 personelle yoğun bir çalışma içine giren Ordu Kadastro Müdürlüğü, kadastrosunun yapılması gereken toplam 770 yerleşim biriminin kadastrosunu yüzde 100 oranında bitirerek görevi tamamladı.


Yetkililer, Ordu il ve ilçelerinde toplam 770 birimin kadastrosunun yapıldığını belirterek, “Ordu ili genelinde 1 milyon 152 bin 849 adet parsel bulunmaktadır” bilgisini verdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
    1. Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres..
    2. Varto’da ‘seçim güvenliği’ toplantısı
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da
    4. Filipinler’de binlerce kadın..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    6. Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı..
    7. Edirne Barosu Başkan Yardımcısı..
    8. Taşpınar; “Bugün esaret zincirini..
    9. Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs..
    10. Hakkari’de atletizm yarışması
    11. AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
    12. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    13. Kızıldaş projelerini tanıttı
    14. Van Büyükşehir Belediyesinden kitap..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile..
    16. 10. Kadın Festivali Kültürpark’ı..
    17. Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddet..
    18. Isparta Belediyesi’nden yapay zeka..
    19. Nazilli Belediyesi’nden girişimcilere..
    20. Başkan adayı Murat Aydın: “Kapalı..
    21. Başkan Ergün Saruhanlı Belediyesini..
    22. Lastikler düşmesin diye canını..
    23. "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
    24. Erdoğan ile Guterres'in telefon..
    25. Erdoğan'dan Başpiskopos'a telefon!
    26. Antalya Ticaret Borsası’ndan istihdam..
    27. "İzmir'e hükümdar olmaya alışmış CHP..
    28. Forum Magnesia yönetimi kadınları..
    29. Galatasaray'da Antalyaspor maçı..
    30. 8 Mart’ta kadınlardan kadınlara..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!