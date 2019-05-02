Ordu’da itfaiye eğitim merkezi kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında İtfaiye Eğitim Merkezi inşa ediliyor. Karapınar Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yapılacak merkez, yangın ve afet olaylarında halkın can güvenliğinin daha profesyonel ekiplerce sağlanmasına katkı sunacak.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzerleri olan İtfaiye Eğitim Merkezi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyacak. Mesleki anlamda donanımlı itfaiyecilerin yetiştirilerek profesyonel itfaiyecilik anlayışına uygun hizmet içi eğitimlerin düzenleneceği eğitim merkezi, Büyükşehir Belediyesinin vitrin çalışmaları arasında yerini alacak. İtfaiye Eğitim Merkezi’nde itfaiye personellerine, gönüllü itfaiyecilere, arama kurtarma ekibine, tüm kamu ve özel kurumların acil durum ekiplerine gerçek bir yangın veya arama kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması ve yangına müdahale, yangın alanındaki doğru hareket tarzları ve söndürme ekipmanları kullanım teknikleri, arama kurtarma teknikleri eğitimleri uygulamalı olarak verilecek.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerinde Avrupa standartlarında inşa edilecek projede katı yakıt işletimli Gözlem ve Atak İstasyonu, Sıfır Görüş-Suni Dumanlı-Gece Görüşlü Kamera ve Ses Takipli Yangın Evi İstasyonu, LPG işletimli Tanker Kazası Yangınlarına Müdahale İstasyonu, Kuyu Operasyonları İstasyonu, Yüksek Açı Kurtarma İstasyonu, Trafik Kazalarına Müdahale İstasyonu, Kentsel Arama Kurtarma İstasyonu, İtfaiye Sporları Eğitim ve Tırmanma Kulesi, Dengede Yürüme Tahtası, Yüksek Atlama Tahtası yer alacak.