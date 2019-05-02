0553 313 94 23

Ordu’da itfaiye eğitim merkezi kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında İtfaiye Eğitim Merkezi inşa ediliyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
Ordu’da itfaiye eğitim merkezi kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında İtfaiye Eğitim Merkezi inşa ediliyor. Karapınar Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yapılacak merkez, yangın ve afet olaylarında halkın can güvenliğinin daha profesyonel ekiplerce sağlanmasına katkı sunacak.


Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzerleri olan İtfaiye Eğitim Merkezi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyacak. Mesleki anlamda donanımlı itfaiyecilerin yetiştirilerek profesyonel itfaiyecilik anlayışına uygun hizmet içi eğitimlerin düzenleneceği eğitim merkezi, Büyükşehir Belediyesinin vitrin çalışmaları arasında yerini alacak. İtfaiye Eğitim Merkezi’nde itfaiye personellerine, gönüllü itfaiyecilere, arama kurtarma ekibine, tüm kamu ve özel kurumların acil durum ekiplerine gerçek bir yangın veya arama kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması ve yangına müdahale, yangın alanındaki doğru hareket tarzları ve söndürme ekipmanları kullanım teknikleri, arama kurtarma teknikleri eğitimleri uygulamalı olarak verilecek.


Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerinde Avrupa standartlarında inşa edilecek projede katı yakıt işletimli Gözlem ve Atak İstasyonu, Sıfır Görüş-Suni Dumanlı-Gece Görüşlü Kamera ve Ses Takipli Yangın Evi İstasyonu, LPG işletimli Tanker Kazası Yangınlarına Müdahale İstasyonu, Kuyu Operasyonları İstasyonu, Yüksek Açı Kurtarma İstasyonu, Trafik Kazalarına Müdahale İstasyonu, Kentsel Arama Kurtarma İstasyonu, İtfaiye Sporları Eğitim ve Tırmanma Kulesi, Dengede Yürüme Tahtası, Yüksek Atlama Tahtası yer alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takla atan otomobilden sağ çıktı
    1. Takla atan otomobilden sağ çıktı
    2. Alman öğrenciler Ordu’da
    3. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    4. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    5. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    6. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    7. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    8. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    9. Döviz kurları
    10. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    11. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    12. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    13. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    14. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    15. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    16. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    17. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    18. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    19. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    20. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    21. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    22. GÜNCELLEME - Niğde merkezli tarihi..
    23. Karısını 25 yerinden bıçaklayıp..
    24. Çukura düştü! Vinç ile çekildi
    25. Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da..
    26. Başkan Doğan: “Spora ve sporcuya..
    27. 15 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
    28. Oyun havaları ile BAL ligini kutladılar
    29. Askeri birlikleri teftiş eden Maduro:..
    30. Uçurumdan düşen büyükbaş hayvan..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”