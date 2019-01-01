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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

01 Ocak 2019 Salı 01:52
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda Yakup Güney yönetimindeki 52 PB 140 plakalı otomobil, İrfan İnoğlu'nun kullandığı 52 DT 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüleriyle beraber araçlarda bulunan Mehmet Güngör ve Hülya Güngör yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Ordu-Samsun kara yolundaki trafik akışı yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:52
  1. 4 Yaralı
  2. Ordu
  3. trafik kazası

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