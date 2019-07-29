Ordu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa A. idaresindeki 34 KK 1105 plakalı otomobil ile Sunay A. idaresindeki 52 TC 937 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar etrafa savrulurken sürücülerle birlikte Gülay S. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Kazanın şiddetiyle etrafa savrulana araçlar olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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