0553 313 94 23

Ordu’da içkili yerlere denetim

Ordu’nun Altınordu ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 20:26
Ordu’da içkili yerlere denetim

Ordu’nun Altınordu ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.


Denetimlerde 7 bara konsomatris çalıştırmaktan, 1 bara da sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.1 şahsa 6136 sayılı Silah Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.


Yetkililer, başta barlar olmak üzere tüm umuma açık yerler üzerindeki denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    1. Boluspor yeni transferlerini tanıttı
    2. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    3. Kamu alımları 2019 son dakika
    4. Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen..
    5. HSBC ve Belçika vergi davasında..
    6. Başakşehir, Olympiakos maçının..
    7. Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki..
    9. Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem..
    10. 11. Büyükelçiler Konferansı
    11. Dujarric: İdlib ve çevresindeki..
    12. AK Parti'den 'Kaz Dağları' açıklaması!
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat’ın..
    14. Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
    15. Burundi'de sıtma alarmı
    16. Venezuela'dan Trump'a tepki
    17. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    18. Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli..
    19. Air Canada'dan başörtüsü skandalı
    20. Rusya'dan Amerika'ya 'ekonomik..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'