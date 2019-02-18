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Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı evlerin boşaltılması

Vali Seddar Yavuz: - "Evleri boşaltılacak vatandaşlarımızın kiraları karşılanacak, peşin olarak kendilerine ödenecektir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal yoktur"

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:18
Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı evlerin boşaltılması

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı ilçesinde heyelan riski nedeniyle evleri boşaltılacak vatandaşların kiralarının karşılanacağını, peşin olarak ödeme yapılacağını bildirdi.

Vali Yavuz, bazı daire müdürleriyle heyelan riskinin devam ettiği Sağlık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Yavuz, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan riski nedeniyle bölgede geniş çaplı inceleme yapıldığını söyledi.

Şu ana kadar 17 binanın etkilendiğini ifade eden Yavuz, "17 binada 27 vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Halen bu binalarda yaşayan hane sayısı 10'dur. Dolayısıyla 10 evin boşaltılmasıyla ilgili ön rapora göre ilçe kaymakamımıza gerekli talimatlar verilmiştir." diye konuştu.

Vali Yavuz, incelemelerin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bir kez daha geniş bir ekiple detaylı bir inceleme yapmak üzere 'İlave binalar söz konusu olabilir mi, hangi tedbirler alınabilir, alınmalıdır' konusunu arkadaşlar değerlendirecek. Çevre ve Şehircilik Müdürümüz başkanlığında mühendislerin ve teknik elemanlarımızın değerlendirme raporlarını Valilik makamına sunacaklar. Nihai kararımızı bu rapor doğrultusunda vereceğiz."

Heyelandan etkilenen vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyleyen Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Buradan şunu söylemek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir vatandaşını mağdur bırakmaz. Devletimiz her türlü tedbiri alır ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderir. Bunu vatandaşlarımıza da ilettik. Bir kez daha kamuoyuna şunu söylemek istiyorum; evleri boşaltılacak vatandaşlarımızın kiraları karşılanacak, peşin olarak kendilerine ödenecektir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal yoktur. Önemli olan vatandaşımızın can güvenliğidir. Can güvenliğiyle ilgili tedbirler süratle alınmaktadır."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:18
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