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Ordu'da hayvanseverlerin dolandırıldığı iddiası

Kentteki bazı veteriner kliniklerin isimleri kullanılarak, "sahte veteriner" diplomasıyla hayvanseverlerin dolandırıldığı öne sürüldü- Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Canbulut:- "Eğer hayvan sahiplenecekse vatandaşlarımız, bildikleri bir yerden alsın. Hayvan sahiplenmek için bilmedikleri bir hesaba kesinlikle para yatırmasınlar"

21 Aralık 2018 Cuma 13:48
Ordu'da hayvanseverlerin dolandırıldığı iddiası

ORDU (AA) - Ordu'da bazı veteriner hekimler, sahte veteriner diploması kullanılarak hayvanseverlerin dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Ordu’da kliniklerinin olduğunu belirten dolandırıcılar, "sahte veteriner" diploması ile internet sitesi ve telefon vasıtasıyla insanlarla iletişime geçti.

Cins ve değerli hayvanlar bulunduğunu ve ücretsiz sahiplendirmek istediklerini söyleyen dolandırıcılar, vatandaşlardan çeşitli masraflar için para talebinde bulundu. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar ise Ordu'daki veterinerlere başvurdu.

Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Canbulut, gazetecilere, yaklaşık bir yıldır dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bir veya birden fazla kişinin, internet üzerinden cins ve iyi ırk hayvanları ücretsiz verdiklerine ilişkin yayın yaptıklarını belirten Canbulut, Ordu merkezde ve Fatsa ilçesindeki veteriner kliniklerinin isimlerinin kullanıldığını anlattı.

Dolandırılan kişilerin, Ordu'daki veterinerlerin yaptığını sanıp paralarını almak için geldiğini dile getiren Canbulut, "Dün vatandaşlarımızdan birisi 21 bin lirasını vermiş ve bizleri aradı. Odamızı arayıp bize durumu anlattı. Bu, Türkiye çapında ciddi bir dolandırıcılık olayı. Her gün birileri arayıp bize durumu soruyor." dedi.

Hayvanları seven kişilerin iyi duygularının suistimal edildiğine işaret eden Canbulut, insanların, bu tür dolandırıcılık durumlarına kanmaması gerektiğini söyledi.

Canbulut, veteriner hekimlerin hayvan satışı yapmadığının altını çizerek, "Eğer hayvan sahiplenecekse vatandaşlarımız, bildikleri bir yerden alsın. Hayvan sahiplenmek için bilmedikleri bir hesaba kesinlikle para yatırmasınlar. Bu dolandırıcılar yüzünden bizim mesleğimiz de lekeleniyor. Benim bildiğim veteriner hekimlerinin hiçbiri hayvan satışı da yapmaz.” diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:48
  1. dolandırıcılık
  2. hayvansever
  3. Ordu
  4. Veteriner

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