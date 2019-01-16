0553 313 94 23

Ordu'da hastaneden kaçmaya çalışan tutuklunun vurulması

Cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçmaya çalışan tutukluyu ateş ederek yaralayan polis tutuklandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
Ordu'da hastaneden kaçmaya çalışan tutuklunun vurulması

ORDU (AA) - Ordu'da, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçmaya çalışan tutukluyu ateş ederek yaralayan polis memuru tutuklandı.

Ünye ilçesinde tutuklanan ve sağlık kontrolü için getirildiği Ünye Devlet Hastanesi çıkışında iki polis memurunu iterek kaçmaya çalışan M.G'yi (27) yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan polis S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan M.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ünye ilçesinde, 14 Ocak Pazartesi günü, hakkında biri cezaevinden firar olmak üzere 3 ayrı yakalama müzekkeresi bulunan M.G, infaz ekibince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Cezaevine teslimi öncesi Ünye Devlet Hastanesi'nden gerekli doktor raporu alınması sonrası çıkışta yanında bulunan iki polis memurunu iterek devlet sahil yoluna kaçan M.G, kendisini takip eden polis memurunun ayaklarına doğru ateş açması sonucu yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:40
  1. Ordu
  2. polis memuru
  3. tutuklu
  4. Ünye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rihanna babasını mahkemeye verdi
    1. Rihanna babasını mahkemeye verdi
    2. Destici'den Trump'a sert tepki!
    3. Terörist İsrail askerleri Filistinli..
    4. Münbiç’teki tacizci YPG’liler vuruldu
    5. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    6. Savcıya trafikte bıçak çekti
    7. "Katliamcı arayanlar, aynaya..
    8. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler..
    9. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    10. İngiliz devi UEFA'ya gider yaptı
    11. Geç gelen adalet! 31 yıl sonra şehit..
    12. MEB ve İTÜ'den iş birliği
    13. Hırvatistan'da dağda mahsur kalan..
    14. TÜRKONFED genç işsizliğiyle mücadele..
    15. Altınordu, Okan Derici'yi transfer etti
    16. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da..
    18. "Gencin süsü güzel ahlakıdır"
    19. Beynimizi kemiren virüs
    20. Duru Bulgur'dan yeni ürün
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var