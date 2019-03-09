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Ordu’da "halk günü"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikâyet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “halk günü” toplantılarını sürdürüyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
Ordu’da "halk günü"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikâyet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği “halk günü” toplantılarını sürdürüyor.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen ‘halk günü’ toplantısında 126 vatandaşın tek tek sorun, şikâyet ve taleplerini dinleyen Vali Seddar Yavuz, “Bugün, mutat olarak yaptığımız halk günü toplantılarından birinde sizlerle birlikteyiz. Yakın çalışma arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluş müdürlerimiz ile birlikte siz değerli vatandaşlarımızın sorunlarını, şikayetlerini, taleplerini dinlemek suretiyle çözüm üretmeye gayret edeceğiz” dedi.


Önümüzdeki günlerde ilan çağrısına çıkılacağını belirten Vali Yavuz, İŞKUR’dan TYP kapsamında kura yöntemine göre 762 kişi alınacağını kaydetti.


Vali Seddar Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Ordu’yu ziyaretleri vesilesiyle sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu’yu özel seviyor, değer ve önem atfediyor. Bunu hepinizin bilmesini arzu ediyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluş müdürlerimiz ellerinden gelen bütün imkanları sizler için seferber etmeye devam ediyor. Hiç kimse endişeye kapılmasın. Devletin bütün imkanları sizin emrinizdedir. Yapabildiklerimizi mutlak suretle gerçekleştireceğiz. Buna dair en ufak bir kaygınız, endişeniz olmasın” diyerek, konuşmasını tamamladı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen “halk günü” toplantısında, kurum müdürleri de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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