Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü28 Şubat 2019 Perşembe 11:51
ORDU (AA) - Ordu'nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Sedat Özyurt yönetimindeki 06 FG 7614 plakalı hafif ticari araç, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Çamaş'a bağlı Giden Mahallesi mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, Sedat Özyurt, Kani Özyurt ile Cemal Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
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