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Ordu’da hafif ticari araç fındık bahçesine uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde, hafif ticari aracın fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:42
Ordu’da hafif ticari araç fındık bahçesine uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde, hafif ticari aracın fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri, Eğribel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Yılmaz (38) idaresindeki 52 EC 385 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan 5 kişi ise Gürgentepe Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:42
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