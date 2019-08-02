Ordu’da fındık öncesi ‘patpat’ denetimleri

Ordu’da, tarım aracı olarak kullanılan ve ‘patpat’ diye tabir edilen tarım araçlarının karayolu çıkarak, kazalara karışmaması adına denetimler yapıldı.

Ordu genelinde fındık hasadının başlamasına günler kala, alınan tedbir ve önlemler arttırıldı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere imal edilen ve ‘patpat’ diye tabir edilen tarım araçları ile vatandaşların şahıs taşıma maksatlı karayoluna çıkmalarını engellemek, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek maksadıyla, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sorumluluk alanı içerisinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 15 patpat sahibine “Trafik güvenliğini ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” suçundan toplamda 1620 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler, sıklıkla karşılaşılan ve bazılarında ise can kaybı ile sonlanan patpat kazalarının azalması adına denetimlerin devam edeceğini belirtti.