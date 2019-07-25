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Ordu'da feci kaza! 8 yaralı

Ordu’da, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
Ordu'da feci kaza! 8 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Samsun'dan Giresun istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, yolcu otobüsü ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
  1. Samsun
  2. Giresun
  3. Ordu
  4. Fatsa
  5. yolcu otobüsü
  6. minibüs
  7. kaza

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