Ordu'da feci kaza! 8 yaralı
Ordu’da, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.25 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Samsun'dan Giresun istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, yolcu otobüsü ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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