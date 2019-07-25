Ordu'da feci kaza! 8 yaralı Ordu’da, yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Samsun'dan Giresun istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, yolcu otobüsü ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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