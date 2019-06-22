Ordu'da eve yıldırım isabet etti Ünye ilçesinde yıldırım isabet ettiği için yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yıldırım isabet eden ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Erenyurt Mahallesi Debelce mevkisinde etkili olan sağanak sırasında Hurşit Akçay'a ait tek katlı eve yıldırım isabet etti. Evde yangın çıkınca mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde oturan Akçay ailesinin, olay sırasında il dışında olduğu belirtildi.

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