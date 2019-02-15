Ordu’da ev yangını Ordu’nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Saray Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökmen Aktürk isimli şahsın evinden alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucu büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülürken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.