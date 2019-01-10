Ordu'da eğitime kar engeli

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinin tamamında, İkizce ilçesinde ise bir mahallede okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ilçemizdeki tüm okullarda, İkizce ilçemizde ise Yoğunoluk Mahallesi'ndeki tüm okullarda, 11 Ocak 2019 Cuma günü eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara taşımalı eğitim ile ulaşımları sağlanan öğrencilere de aynı gün izin verildiği belirtildi.



