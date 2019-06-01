Ordu’da dilenci operasyonu

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala halkın dini ve insani duyguları istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri dilenciliği kendilerine meslek seçmiş kişilerin vatandaşlardan para toplamalarını engellemeye yönelik çalışmaları başarılı bir şekilde yürütüyor. Altınordu Zabıta Müdürlüğü ve Altınordu Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen operasyonlarda zabıta ekipleri; ana caddelerde, sokak aralarında ve özellikle cami avlularında sıklaştırılan denetimler ile vatandaşlara rahatsızlık veren dilencilere göz açtırmıyor. Bugünkü yapılan denetimlerde cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek dilenen 8 kişi ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak zabıta merkezine getirildi. Adres tespiti ve üst taraması yaptırılan dilencilerden çıkan 614 tl’lik mülkiyetin kamuya geçirilmesi için encümene havale edildi. Bayram öncesi denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri manevi duygulardan yararlanarak toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürecek. Gece teravih namazı sonrası dilencilere göz açtırmayan zabıta ekipleri Ramazan Bayramı’nda da duygu istismarcılarına karşı tetikte olacak.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşların duyarlı olarak bu gibi şahısları Alo 153 hattına ihbar etmelerini istediler.