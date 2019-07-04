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Ordu'da damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:57
Ordu'da damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda, Samsun istikametine seyir halinde olan Fahri Şeker'in kullandığı 52 LJ 764 plakalı hafriyat kamyonunun damperi kendiliğinden açıldı, bir süre sonra da üst geçide çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:57
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