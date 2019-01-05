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Ordu'da dalgaların taşıdığı taşlar ulaşımı aksattı

Fatsa ilçesinde etkili olan rüzgar sonucu denizde oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı taşlar nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:57
Ordu'da dalgaların taşıdığı taşlar ulaşımı aksattı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgaların taşıdığı taşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

İlçede saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'na taş ve çöpler taşıdı.

Kurtuluş Mahallesi'nde dalgalarla yola ve yürüyüş alanına ulaşan taşlar nedeniyle trafik, bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Dalgaların taşıdığı çöpler ve taş yığınları, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Bazı vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:57
  1. dalga
  2. Fatsa
  3. Karadeniz Sahil Yolu
  4. Ordu
  5. Rüzgar

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