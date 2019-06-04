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Ordu’da coşkulu bayramlaşma

Ordu’da, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi.

04 Haziran 2019 Salı 18:12
Ordu’da coşkulu bayramlaşma

Ordu’da, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi.


Altınordu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sözlerine Ordu için hizmet etmiş bütün isimlere teşekkür ederek başladı. Başkan Güler, “Değerli hemşehrilerim, bize güzel bir Ordu bırakıldı. Ordu’muz için hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizlere bırakılan bu şehrimizi bizler daha güzel yapmak için çalışıyoruz. Bunu yapmak için de çok basit bir formül kullandık. Üç kelimelik olan bu formülümüz; ‘Düşünen Ordu, Üreten Ordu ve Yarışan Ordu’. Burada hepimiz yarışması lazım. Bunun içinde iki günümüzün birbirine eşit olmaması lazım. Bu güzel şehri, bizlere bugüne kadar getiren, emek sarfeden bütün arkadaşlarımıza bütün hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi hayırla anıyorum. Şu an cephede vatanımız için savaşan askerlerimize Rabbim güç kuvvet versin. Bize emanet edilen bu şehir için yapacaklarımız ile bizden sonraki gençlerimize güzel bir şehir bırakacağız” dedi.



“Beraberliğimiz güçlenecek”


Kur’an-Kerim tilaveti ile devam eden programda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, konuşmasında şu sözlere yer verdi:


"Ramazanın manevi atmosferinde bir ay geçirdik.Hamdolsun ki, Ordu huzurlu bir Ramazan ayı geçirdi. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini bu şehir verdi. Bugün de bayramı hak etmiş bir topluluk olarak kutluyoruz. Öncelikle Aziz Milletimize, gönül coğrafyamıza, İslam dünyasına, Ramazan bayramının hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah kan ve gözyaşının dindiği, İslam devletlerinde kan akmadığı, kardeşliğin tesis edildiği, ülkemize ve milletimize yönelen kem gözlerin kör edildiği bir süreci hep beraber yaşamış oluruz. Burada Ordu’nun bir özeti var. Buraya katılan siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kısacası gönlü burada olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”


AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ta birer konuşma yaptı. “Bugün, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bir Ramazanı daha bitirdik ve bayramını yapıyoruz” diyerek, konuşmasına başlayan AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, "Bu bayram bizi bir araya getirdi. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bütün günlerimiz bayram gibi olur ve inşallah bayramları daha güzelliklere taşırız” derken, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise yaptığı konuşmada, "Bu Ramazan bayramı vesilesiyle Kuzey Irak’ta vatan hainlerine en ağır darbeyi indiren Türk ordusuna, Türk askerine başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarının tırnaklarına bile zarar getirmesin.Bu bayram birliğimize, beraberliğimize vesile olsun” dedi.


Altınordu Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Kent Bayramlaşmasına, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, siyasi partilerin yöneticileri, daire müdürleri, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:12
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