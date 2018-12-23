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Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk cesedi bulundu

23 Aralık 2018 Pazar 17:26
Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk cesedi bulundu

ORDU (AA) - Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentin çeşitli mahallelerinden toplanan çöpleri Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine getiren tırda erkek bacağı gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, tırdaki çöpleri boşalttırarak çalışma başlattı.

Çok sayıda polisin yaptığı aramada, 16-17 yaşlarında bir erkeğe ait kafa, 2 bacak ile 1 kol bulundu.

Ekipler, cesedin eksik parçalarını bulmak ve kime ait olduğunu tespit etmek için tesisteki çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:26
  1. çöp
  2. erkek cesedi
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