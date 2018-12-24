Ordu'da çöpte erkek cesedi bulunması
Cesedin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi - Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı24 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
ORDU (AA) - Ordu'da çöpte bulunan erkek cesedinin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Araştırmayı derinleştiren ekipler, cesedin 16 yaşındaki Irak uyruklu H.K'ye ait olduğunu belirledi.
Polis, Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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