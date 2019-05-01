Ordu'da çöpte bebek cesedi bulundu

Ordu'da çöpte bebek cesedi bulundu01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:43
ORDU (AA) - Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde erkek bebek cesedi bulundu.
Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisinde işçiler, çöpler arasında bebek bulunduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kısa süre önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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