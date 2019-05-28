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Ordu’da cinayet gibi kaza güvenlik kamerasında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:56
Ordu’da cinayet gibi kaza güvenlik kamerasında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Çiğdem H. yönetimindeki 52 AL 773 plakalı hafif ticari araç Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen 87 yaşındaki Ali Günaydın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla birlikte yaklaşık 3 metre sürüklenen Günaydın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaşlı adama olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından onu Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ali Günaydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:56
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