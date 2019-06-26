Ordu’da çevre ve turizm zabıtası

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çevre ve turizm zabıta ekibi oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan çevre ve turizm zabıta ekibi kente gelen turistlere iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapmak için Altınordu ilçesinde göreve başladı.

Yabancı dil bilen 4 kişilik ekibin kentin turizm ve kültürüne katkı sağlayacağını kaydeden, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlimizi turizm alanında tanıtmaya yoğun olarak devam ediyoruz. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sahilinin bulunduğu, doğası ve yaylaları ile turistlerin gözde mekânı olan Ordu’ya gelecek olan yerli ve yabancı turistlere karşı görev yapacak ve onları yönlendirecek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Ayrıca çevre konusunda da eğitim alan ekiplerimiz özellikle park ve yeşil alanlar başta olmak üzere sahil bölgelerinde mangal ateşi yakan, kent estetiğine uygun olmayacak şekilde örtü malzemesi asan, çevreyi kirletenler, kaçak ve izinsiz hafriyat dökenlere müdahale edecek. İlimizin modern yapısına uygun şekilde görev yapacak ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 4 kişilik çevre ve turizm zabıta ekibi 7/24 saat görev yapacak. Vatandaşlar 153 ihbar hattından istek ve taleplerde bulunabilecekler.