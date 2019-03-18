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Ordu’da Çanakkale coşkusu

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:29
Ordu’da Çanakkale coşkusu

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle Ordu Valiliği tarafından anma programı gerçekleştirildi.


Eskipazar mevkisindeki Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programında, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve beraberindekiler, programa katılan şehit aileleri ile görüştü. Şehitlik Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile devam etti.


Ordu Valisi Seddar Yavuz programda yaptığı konuşmada, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kahraman gazilerimize hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz. Çanakkale Zaferi’nde ve Kurtuluş Savaşı’nda bu milleti esaret mahkum etmeyen hepimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 18 Mart Şehitler Günü vesilesi ile tüm şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz” dedi.


Jandarma Yüzbaşı Namık Kurtoğulları ise 18 Mart tarihinin öneminden bahsederek, şunları söyledi:


“Ulusumuzun tarihin her sayfasında onurla yer almasını sağlayan, kanlarıyla üzerinde yaşadığımızı toprakları vatan yapan, bağımsızlığımızın timsali bayrağımızı bizlere armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla andığımız bir gündür. Ulusumuzun tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bu destanların yazarı, Niğbolu’da, Varna’da, Kosova’da, Çaldıran’da, Moğaç’ta, Çanakkale’de, Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa’da, İnönü’de, Sakarya’da, Afyon’da bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Tarihin şeref sayfalarından birisi de bundan 104 yıl önce 18 Mart’ta Çanakkale’de yazılmıştır. Çanakkale’de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş, zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm şehit olmakla yüceltilmiştir.”


Konuşmaların ardından heyet, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ile devam eden program, edilen dualar ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:29
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