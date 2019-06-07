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Ordu'da Boztepe teleferiği 6 günde 50 bin yolcuyu taşıdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:- "Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistler teleferikle yolculuk ederek şehrin kuş bakışı görüntüsünün yanında hem yeşil ve mavinin eşsiz tonlarına sahip Karadeniz'i hem de Altınordu ilçe merkezinde bulunan tüm dokuyu görme imkanını buluyor"

07 Haziran 2019 Cuma 16:22
Ordu'da Boztepe teleferiği 6 günde 50 bin yolcuyu taşıdı

ORDU (AA) - Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, 6 günde yaklaşık 50 bin kişiye hizmet verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'nin bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladığını belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşların alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkati çeken Güler, 0-6 yaş grubunun ücretsiz kullandığı teleferiğin son 6 günde 50 bin kişiyi taşıdığını vurguladı.

Güler, Boztepe'nin kentin bir markası olduğuna ve bu markayı zirveye yükseltmek istediklerine işaret ederek, Türkiye'nin turizm ve cazibe merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Boztepe'ye ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

"Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistler teleferikle yolculuk ederek şehrin kuş bakışı görüntüsünün yanında hem yeşil ve mavinin eşsiz tonlarına sahip Karadeniz'i hem de Altınordu ilçe merkezinde bulunan tüm dokuyu görme imkanını buluyor" diyen Güler, kent turizmi ve istihdama katkı sağlayan teleferiğe ilginin daha da artması için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Güler, Boztepe'nin cazibesini "Macera Park", "Bulutlara Dokunun" gibi projelerle artırmak istediklerini aktararak, Ordu'ya gelenlere teleferiğe binmeden ve Boztepe'ye çıkmadan dönmemelerini tavsiye etti.

Teleferikle Boztepe'ye çıkan vatandaşlar da Karadeniz'de böyle bir imkandan yararlandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:22
  1. Boztepe
  2. Mehmet Hilmi Güler
  3. Ordu
  4. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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