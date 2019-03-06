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Ordu’da boşanmalar arttı, evlilikler azaldı

Ordu’da son yıllarda evlenme sayısı azalırken boşanma sayısı son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:37
Ordu’da boşanmalar arttı, evlilikler azaldı

Ordu’da son yıllarda evlenme sayısı azalırken boşanma sayısı son yılların en yüksek rakamına ulaştı.


Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) istatistiklerine göre, Ordu il genelinde boşanma sayıları son 5 yılda artarak sürüyor. İstatistiklere göre 2014 yılında 818 çiftin boşandığı Ordu’da bu rakam 2015 yılında 889’a çıktı. 2016 yılında 832 çift boşanırken 2017 yılında bu rakam 839’a ulaştı. Ancak 2018 yılında gerçekleşen boşanma sayısı geçmiş yılların üstüne çıktı. 2018 yılında 956 çift boşanma kararı aldı.


2018 yılında gerçekleşen 956 boşanmadan 227’si 16 yıl ve daha fazla süreli evliliklerde gerçekleşti. 6 ile 10 yıl arası evlilik süresinde gerçekleşen boşanma sayısı 209 olurken 11 ile 15. yıl arası süren evliliklerde gerçekleşen boşanma ise 158 oldu.


Öte yandan gerçekleşen boşanmalar 197’si 30-34 yaşarası, 194’ü ise 35-39 yaşarası çiftlerde gerçekleşti.



Evliliklerde azalıyor


Ordu il genelinde gerçekleşen evlilik sayısında da son yıllarda azalma gözlendi. Buna göre 2014 yılında 5 bin 35 çiftin evlendiği Ordu’da 2015 yılında 5 bin 118 çift dünya evine girdi. Ancak 2016 yılında gerçekleşen evlilik sayısı 4 bin 814 olurken, 2017 yılında ise 4 bin 841 oldu. 2018 yılında ise 4 bin 605 evlilik gerçekleşti.


Evliliklerin büyük çoğunluğunda ortalama yaş grubu erkeklerde 27, kadınlarda 24 olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:37
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