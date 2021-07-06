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Korona Virüs Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Korona Virüs

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'da bir mahallenin Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:39:00 -
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisince yeni karar alındığı belirtildi.

Akkuş ilçesi Damyeri Mahallesi'nde vakalar ve temaslılarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

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