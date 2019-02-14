Ordu’da Belediyeden ilginç ‘Sevgililer Günü’ hediyesi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ‘İnsan Sevgisi’ temasıyla vatandaşlara çöp kamyonu ile karanfil dağıttı.

14 Şubat Sevgililer Günü çerçevesinde ‘İnsan Sevgisi’ temasıyla etkinlik düzenleyen Altınordu Belediyesi, program kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerince çöp kamyonu ile cadde ve sokaklarda vatandaşlara karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte karanfil dağıtan Altınordu Belediyesi ekiplerine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Şehrin birçok noktasında dağıtımı yapılan karanfillerden alan vatandaşlar duygu ve düşüncülerini dile getirdiler. Yapılan uygulamanın anlamlı bir etkinliği olduğunu aktaran vatandaşlar Altınordu Belediyesine teşekkür ettiler.

Altınordu Belediyesi önünde başlayan etkinlik temizlik işleri müdürlüğü personellerinin cadde ve sokaklardaki vatandaşlara karanfil dağıtmasının ardından sona erdi.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, sevgiyi her şeyi içine alan bir kavram olarak gördüklerini söyledi. Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayan Başkan Tezcan, şöyle konuştu: “İlçemizin hizmeti için yılın 12 ayı çalışmaya gayret ediyoruz. Çiçek gibi gördüğümüz güzel ilçemizin güzel vatandaşlarına çiçek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. ‘İnsan Sevgisi’ temalı hazırladığımız bu etkinliğimiz de vatandaşlarımızın bir birlerine, hayvanlara ve çevreye duyarlı olmalarını ve sevgi göstermelerini amaçlıyoruz. Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü, ancak sevgi ve sevgili kelimeleri çok farklı anlamlar içeren kavramlardır. Bu durumu iki karşı cinsin değil kainattaki herşeyin ortak paydası olduğunu biliyoruz. Bu sebeple sevgiyi her şeyi içine alan bir kavram olarak düşünüyoruz. Yaptığımız etkinlik sadece bir sembol. Biz aslında sevginin beynelmilel olduğunu, aramızda olduğunu biliyoruz ve tüm hemşehrilerimizin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutluyorum.”