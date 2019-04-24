Ordu’da belediye personeline ‘UYUMA’ eğitimi

Altınordu Belediyesi personeli, İçişleri Bakanlığı’nın “Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)” yazısı kapsamında ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığı’ konulu eğitim aldı.

Altınordu Belediyesi belediyecilik alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katkı sunmaya devam ediyor. Altınordu Belediyesi bu kapsamda kamu kurumlarıyla işbirliği yapmayı da ihmal etmiyor. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iş birliği yapan Altınordu Belediyesi ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığı’ konulu eğitim semineri düzenledi.

Altınordu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerinde belediye personeline, Polis Memuru Erhan Demirci tarafından ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi verildi. Gerçekleştirilen seminere Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, birim müdürleri ve personeller katıldı.

İki oturum halinde yapılan eğitim semineri, Polis Memuru Erhan Demirci’nin Altınordu Belediyesi personeline uyuşturucu ile mücadele konusunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler vermesinin ardından sona erdi.