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Ordu’da belediye çalışanlarına deprem eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerleşkelerinde bulunan hizmet binalarını ve tesislerini olası acil durum ve afetlere karşı hazırlıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 15:39
Ordu’da belediye çalışanlarına deprem eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerleşkelerinde bulunan hizmet binalarını ve tesislerini olası acil durum ve afetlere karşı hazırlıyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tatbikatlar ile doğal afetlere, sınai kazalara, yangınlara, sabotajlara, savaşlara ve terör olaylarının ortaya çıkardığı tehlikeye ve tehditlere karşı çalışanların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Yaşanabilecek her türlü olası acil duruma karşı hazırlıklı olmak için düzenlenen eğitimlerde, çalışanların ve kurumun en az zararla mevcut durumu atlatması, halkın da bu yönde eğitici ve yönlendirici faaliyet ve etkinliklerle bilgilendirilmesi hedefleniyor.



2019’un acil durum başlığı ‘deprem’


Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla hizmet binalarında ve yerleşkelerde olası acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için planlama çalışmaları ilçelerdeki yerleşkelerde tamamlandı. Her yıl yeni bir acil durum başlığı seçilerek eğitim ve tatbikatlar bu başlık altında yapılırken, 2019 yılının acil durum başlığı ise “deprem” olarak belirlendi.



1939 ve 1942 depremleri örnek gösterildi


Geçmişte yaşanmış acil durum ve çalışmalardan ders çıkararak hazırlıklarını bu ölçüde gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1939‘da 7,9 şiddetinde gerçekleşen Erzincan ve 1942 yılında 7,0 şiddetinde gerçekleşen Niksar- Erbaa depremleri örnek gösterilerek yıkıcı etkileri büyük afetlerin daha çok hasara sebep olduğu ifade edildi. Heyelanların her yıl muhtelif ilçelerde yaşandığı, sel afetinin ortalama periyotlarının 3-5 yıl ve yangınların her an yaşandığına dikkat çekilerek bu noktalarda yapısal hazırlıklara önem verildiği ve kurum çalışanlarının afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği noktasında bilgilendirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:39
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