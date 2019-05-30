Ordu’da bayram tedbirleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi gerekli tüm tedbirleri aldı.

Yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğünün bayram öncesi ve devamında gerekli denetimleri yapacağı belirtilirken, cenaze hizmetleri konusunda da neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi.

İşletmeler denetim altında

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin bayram öncesinde ve bayram tatili boyunca vatandaşların sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda denetimlerini 7/24 sürdürerek vatandaşın şikâyetleri noktasında 153 zabıta şikâyet hattını arayarak ulaşılması istendi.

İki gün mezarlıkta Kur’an okutulacak

Büyükşehir Belediyesince Arefe Günü ve bayramın birinci günü iki mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okutulacak. İki günlük programa göre saat 10.00’da Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Şehir Mezarlığında (Çakalçıkmaz) ve saat 11.00’de Güzelyalı Asri Mezarlığında Kur’an tilaveti yapılacak.

7/24 cenaze hizmeti verilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde kendi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda genel bakım ve yabani bitki örtüsü temizliği çalışması gerçekleştiriyor. Bayram boyunca 19 ilçede cenaze hizmetlerine devam edileceğini belirtilen açıklamada , “Büyükşehir Belediyemiz, bayram süresince cenaze ve itfaiye hizmetlerinde de gerekli önlemleri almıştır. Cenaze hizmetleri konusunda halkımız, ALO 188 hattını arayarak ilgili ilçede görevli olan personellerimize ulaşabilir, Büyükşehrimizin (0452) 234 86 98 no’lu telefonundan bilgi alabilir. Vatandaşlarımız hastane, özel sağlık kuruluşları, adli tıp veya aile hekimlerinden almış oldukları ‘Ölüm Belgesini’ (Defin Ruhsatı) yanlarında getirdikleri takdirde birimlerimizde görevli personellerimiz kendilerine yardımcı olacaktır” şeklinde bilgi verildi.

Cenaze hizmetlerinin tamamı ücretsiz

Yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde verilen cenaze hizmetlerinde cenaze yıkama, kefen ve mezar tahtası hizmetinden ve cenaze nakillerinden ücret alınmadığı da belirtildi.