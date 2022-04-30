Ordu'da bayram namazı kaçta? 2 Mayıs Ordu Ramazan Bayramı namaz saati...
Ramazan Bayramı vesilesiyle milyonlarca Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Bayram öncesinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştıran yaşadıkları illerde bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Ordu Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İşte 2022 Ordu bayram namazı saati…
2022 Ordu Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan Bayramı namazı vaktini açıkladı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazının ardından başlayacak. Bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Müslümanlar camilere akın edecek. Bayram kılınacak namazın ardından başlamış olacak.
Ordu’da bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Ordu'da saat 05.58’de kılınacak.
Aybastı bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Aybastı'da saat 06.01’de kılınacak.
Mesudiye bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Mesudiye'de saat 06.00’da kılınacak.
Ünye bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Ünye'de saat 06.01’de kılınacak.
Kurgan bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Kurgan'da saat 06.01’de kılınacak.
Kabataş bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Kabataş'ta saat 06.00’da kılınacak.
Fatsa bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Fatsa'da saat 06.00’da kılınacak.
Çaybaşı bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Çaybaşı'da saat 06.01’de kılınacak.
Akkuş bayram namazı saat kaçta?
Diyanet'in takvimine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bayram namazı Akkuş'ta saat 06.02’de kılınacak.