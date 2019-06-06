Ordu'da baba-oğul bıçaklandı

Ordu'da baba-oğul bıçaklandı06 Haziran 2019 Perşembe 00:21
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde iş yeri bulunan Halil İbrahim D, aralarında husumet olduğu belirtilen akrabası M.D. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D. Halil İbrahim D. ve yanındaki oğlu Enver D'yi bıçakla yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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