Ordu’da aşırı yağış 11 ilçeyi etkiledi

Ordu’dan dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar sonucu çatı uçması, konuta yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi, elektrik hatlarında arıza ve kesinti gibi bazı olumsuzluklar yaşandı.

Altınordu ilçesinde aşırı yağış sonucu Taşbaşı Mahallesi Dr. Osman Hilmi Memecan Caddesi’nde Ayşe Taşçı isimli vatandaşın evine saat 20.45’te yıldırım düşmesi sonucu çatıda yangın çıktı. Yangına gecikmeden müdahale edilerek söndürülürken Ayşe Taşçı yangından dolayı tansiyon rahatsızlığı yaşadı. Hastanede müşahede altına alınan Taşçı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Akkuş ilçesinde yağış sırasında oluşan fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi sonucu bazı yollar kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Devrilen ağaçlar ekiplerce temizlenerek yollar ulaşıma açıldı. Ayrıca, oluşan fırtına nedeniyle 21 konutun çatısında hasar meydana geldi.

Aybastı ilçesinde Pelitözü, Zaferimilli ve Kutlular Mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Perşembe Yaylasında şenlik için kurulan 4-5 çadırda ve kano festivali için hazırlanan sahnede hafif hasar oluştu.

Çatalpınar ilçesinde ilçe merkezi dahil elektrik kesintileri meydana geldi. Ekipler arızalara müdahale ederek, ilçeye yeniden elektrik verildi.

Çaybaşı ilçesinde İlküvez Mahallesi’nde elektrik kesintileri oldu. 1 evin çatısı uçtu.

Fatsa ilçesinde sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinde rögar taşması nedeniyle su birikintisi meydana geldi. Oluşan su birikintilerine ekipler tarafından anında müdahale edildi.

Kabadüz ilçesinde Yeşilyurt, Gelinkaya, Özlükent, Derinçay, Gümüşdere ve Harami Mahallelerinde elektrik kesintileri oldu.

Kabataş ilçesinde ilçe merkezi haricinde kırsalda elektrik kesintileri meydana geldi.

Kumru ilçesinde Düzoba Yaylası’nda şenlik için hazırlanan sahne hasar gördü.

Ulubey ilçesinde Kardeşler, Güzelyurt ve Alaca Mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Ünye ilçesinde Pelitliyatak Mahallesi’nde boş olan bir ev (mevsimlik) ve ahırın üzerine ağaç devrildi.

Yağan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan elektrik arızaları, YEDAŞ ekiplerince giderilmeye çalışılıyor. Halen il genelinde 122 mahallede elektrik arızası mevcut olup, elektrik arızlarını gidermeye yönelik ekiplerce yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle konutların çatılarında oluşan hasarları tespit etmek üzere de çalışmalar başlatıldı.