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Ordu'da amatör maçı kadın hakemler yönetti

1. Amatör Küme'de Ulubey Belediyespor ile Korgan Belediyespor arasında oynanan maçta, 3 kadın hakem ve kadın gözlemci görev aldı

16 Aralık 2018 Pazar 16:15
Ordu'da amatör maçı kadın hakemler yönetti

ORDU (AA) - Ordu 1. Amatör Küme'de oynanan Ulubey Belediyespor-Korgan Belediyespor karşılaşması, 3 kadın hakem ve 1 kadın gözlemci tarafından yönetildi.

Ulubey İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada, Sibel Güngör orta hakem, Damla Ata ve Pelin Tekneci yardımcı hakem, Meryem Şenyurt ise gözlemci olarak görev yaptı.

Sibel Güngör, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir karşılaşmada görev aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmayı 3 kadın hakemin yöneteceğini belirten Göngör, kendilerine bu şansı veren İl Hakem Kurulu'na teşekkür etti.

Yardımcı hakemler Damla Ata ve Pelin Tekneci ise güzel bir müsabaka çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu tür maçlara çıkmanın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Korgan Belediyespor'un takım kaptanı Sertaç Biçim, bu tür örneklerin çoğalmasını dileyerek, "Amatörde bildiğim kadarıyla karşılaşmayı ilk kez 3 kadın hakemimiz yönetecek. Kadınlarımızın olduğu her yerde renk ve güzellik vardır. Amatörü de inşallah kadınlarımız renklendirecektir. Sahada biz her ne kadar erkek hakemlere mütevazı davransak da kadın hakemlerimize daha da çok dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da maç öncesi ziyarette bulundukları kadın hakemlere çiçek takdim etti.

Karşılaşma, Ulubey Belediyespor'un 11-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:15
  1. Amatör maç
  2. Futbol
  3. kadın hakemler
  4. Ordu

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