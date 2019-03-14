0553 313 94 23

Ordu'da afetzedelere devlet desteği

Valilik: "Ödenek hak sahibi vatandaşların hesabına PTT Bank aracılığıyla yatırılmıştır"

14 Mart 2019 Perşembe 18:49
Ordu'da afetzedelere devlet desteği

ORDU (AA) - Ordu'da, ocak ayında yaşanan şiddetli rüzgarın ardından zarara uğrayan vatandaşlar için gönderilen ödeneğin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ocak 2019'da il genelinde meydana gelen aşırı rüzgar sonucu bazı bina çatılarında hasar oluştuğu anımsatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teknik elemanlarınca yapılan inceleme sonucunda 429 binanın çatısının fırtınadan etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Tespit neticesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 873 bin lira ödenek talep edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Talep edilen ödenek, zarara uğrayan vatandaşlarımıza ödenmek üzere ilimiz emrine gönderilmiştir. Gönderilen bu ödenek hak sahibi vatandaşların hesabına PTT Bank aracılığıyla yatırılmıştır. Bina çatıları hasar gören vatandaşlarımız bugünden itibaren TC kimlik belgeleri ile birlikte yardım tutarını PTT Bank şubelerinden alabileceklerdir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:49
  1. destek
  2. Hasar
  3. Ordu
  4. ödenek
  5. Şiddetli Rüzgar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik polisi, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini aldı
    1. Trafik polisi, görevli gittiği kaza..
    2. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    3. İstanbul için son anket sonuçları..
    4. Meteorolojiden yağış uyarısı
    5. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    6. Müslüman Kardeşler, darbe sonrası..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. D vitamini eksikliği | D vitamini..
    9. Savunma Sanayii Başkanı Demir,..
    10. PEN America'dan Suudi kadın..
    11. MHP'nin Nevşehir mitingi
    12. “Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"
    13. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    14. Türk öğrenci için Varşova..
    15. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    16. Cezaevi firarisi evinde yakalandı
    17. Boeing'e bir şokta Rusya'dan!
    18. Borsada işlem hacmi sıralaması
    19. Gaziantep’teki terör saldırısı..
    20. 'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç..
    21. Borsada endekslerin değişimi
    22. Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı
    23. "Her zaman yanımızda olan dost..
    24. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    25. Borsada günlük işlemler (2)
    26. Borsada günlük işlemler (1)
    27. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    28. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    29. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    30. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!