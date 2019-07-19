Ordu'da afet riskine karşı tedbirler alındı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki kuvvetli yağmurun saat 17.00 sularına kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Bugün itibarıyla ilimizin bazı bölgelerinde sel, su baskınları ve toprağın doyuma ulaşmasıyla birlikte de heyelanların meydana gelebileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, kentte aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesine karşı çalışmaları değerlendirmek, tedbirleri koordine etmek ve daha etkin müdahalede bulunmak amacıyla ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde durum değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, meteorolojik ihbarın alınması üzerine Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP-Ordu) devreye sokulduğunu söyledi.

Taşkın ve heyelan riski oluşturabileceği değerlendirilen kuvvetli yağış uyarısının alınmasıyla tüm kurumların teyakkuz haline getirildiği belirten Yavuz, "Meteorolojik verilere göre ilimizde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmurun bu akşam saat 17.00 sularına kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Bugün itibarıyla ilimizin bazı bölgelerinde sel, su baskınları ve toprağın doyuma ulaşmasıyla birlikte de heyelanların meydana gelebileceğini değerlendiriyoruz. O nedenle TAMP-Ordu Planı kapsamında bütün çalışma gruplarına uyarılarda bulunduk." şeklinde konuştu.

İlave tedbirler aldıklarına işaret eden Yavuz, arama kurtarma ekiplerini hazır kıta beklettiklerini söyledi.

Vali Yavuz, Samsun'dan gelen 5 kişilik arama kurtarma ekibini Fatsa ilçesinde hazır tuttuklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, oluşturduğumuz WhatsApp haberleşme ağı ile sahadan anlık bilgileri alıyoruz ancak sahada çalışan ekiplerimizin yaptıkları müdahaleleri anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Buraya ulaşan bilgiler derlenip rapor halinde üst makamlara arz edilmektedir."

Bugün Ünye, İkizce, Fatsa'nın Ilıca havzasında ve Perşembe ilçelerinde çok ciddi yağış beklendiğine işaret eden Yavuz, "Buralara dikkat etmeliyiz. Ekiplerimizi ve iş makinelerimizi bu bölgelere yönlendirerek tedbirlerimizi artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerini de dinleyen, herkesten sistematik çalışma beklediğini belirten Yavuz, acil müdahalelerde aksaklık yaşanmaması için kurumların bilgi toplama konusunda daha hassas davranmalarını ve anlık paylaşımda bulunmalarını istedi.