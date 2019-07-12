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Ordu’da 6 ayda 930 milyon ödenek

Ordu’da sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan 2019 yılının 3.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:58
Ordu’da 6 ayda 930 milyon ödenek

Ordu’da sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan 2019 yılının 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.



234 yatırımın 66’sı belediyelerin


2019 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, il genelinde 2019 yılı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 234 kamu yatırım projesi bulunduğunu belirtti.


Bu projelerin 120 adedinin devam eden projeler, 11’i ihale, 34 adedi ise proje aşamasında olduğunu belirten Vali Yavuz, “15 adet projenin ihalesi yapıldığı halde henüz yer teslimi yapılamamış olup, 12 adet projenin ise yer teslimi yapılmış ancak henüz yapımına başlanamamıştır. Yıl içerisinde 42 ayrı projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak, yatırımlar tamamlanmıştır” dedi.



Yatırımlara 6 ayda 930 milyon ödenek


Toplam 234 yatırım projesinin 66 adedinin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait olduğunu belirten Vali Yavuz, “Yatırım programında yer alan projelerimizin toplam bedeli yaklaşık 6 milyar 222 milyon TL olup, önceki yıllar harcaması 3 milyar 172 milyon TL’dir. 2019 yılı ödeneği 930 milyon TL olan yatırımlar için yıl içerisinde toplam 480 milyon TL harcama yapılmıştır” açıklamasında bulundu.



“Yatırımcı kuruluşlar hızlanmalı”


Vali Yavuz, yatırımcı kurum ve kuruluşların, devam eden projeleriyle bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan projelerin hazırlıklarına, çalışmalarına ve ihalelerine zaman kaybetmeksizin başlamaları büyük bir önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu: “Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın arttırılmasında ve kaynakların daha etkin verimli ve tasarruflu kullanılmasında kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk içinde görev yapacaklardır. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususlar ve alınan kararlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafında gerekli iş ve işlemler zamanında yapılarak valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir. Toplantımız ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olması temennileriyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:58
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