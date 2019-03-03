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Ordu’da 52. dakikada maç durdu

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3.

03 Mart 2019 Pazar 16:46
Ordu’da 52. dakikada maç durdu

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 13. Grup’ta mücadele eden Ünye Gücü FK Kadın Futbol Takımı geçen hafta yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Tamer Kaya için siyah forma ile sahaya çıkarken, 52. dakikada da protesto için maç durdu.


TFF Kadınlar 3. Lig 13. Grup’ta Play-Off müsabakaları öncesi final müsabakası yapıldı. Ünye Gücü FK Kadın Futbol Takımı Ufuk Keleş GSK’yı konuk ederken maç öncesi geçen hafta yaşanan trafik kazasına tepki için futbolcular pankart açtı. Ünye Gücü FK Kadın Futbol Takımı ellerinde “Alkollü araç kullanmak trafik terörüdür” yazılı pankartla mesaj verirken taraftarlar da trafik terörüne tepki gösterdi.


Ünye İlçe Şehir Stadı’nda oynanan maçın 52. dakikasında taraftarlar protesto etmek için alkış tutarken, oyuncular ise maçı durdurdu. Ünye Kadın Futbol Takımı tribünlere trafik kazalarında yitirilen canlara dikkat çekmek çeşitli pankartlar astı. Ünye Gücü Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Özgür Hasten, “Bu maçın bizim için iki önemi var. Birincisi final maçımız diğeri ise trafik terörüne hayır demek için tepkimizi ortaya koyduk. Futbolcularımız siyah forma ile maça çıktı. Taraftarımız da geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Tamer Kaya kardeşimiz için protesto ettiler. İnşallah yeni canlar yitirmeyiz” dedi.


Geçtiğimiz hafta Ünye’de yaşanan trafik kazasında Tamer Kaya hayatını kaybetmiş, geride hamile eşi ve bir çocuğunu bırakmıştı. Kaya’nın aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu belirlenirken hız sınırını da aştığı iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:46
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