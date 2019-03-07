Ordu’da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında bir araçta 3 kilo 100 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında bir araçta 3 kilo 100 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir araca operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu araçta yapılan aramada, 3 paket içerisinde gizlenmiş toplam 3 kilo 100 gram ‘skunk’ adındaki uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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