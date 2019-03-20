Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Köprübaşı mevkisi Tabakhane Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Ünye’den Fatsa istikametine gitmekte olan Ali S. idaresindeki 55 DT 356 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve dönüş yapan Muhittin C.’nin kullandığı 52 EY 323 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle tali yoldan ana yola çıkmak için bekleyen Mehmet Erdem yönetimindeki 52 M 5348 plakalı minibüse çarptı.



Kaza sonrası Mehmet Erdem idaresindeki otomobil dereye uçmaktan son anda kurtarılırken, kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Adem Ç. (47), İdris K. (62), Mehmet Melih S. (10), Hacer S. (35) ve Sude Melis S. (3), olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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