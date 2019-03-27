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Ordu'da 2 bin 172 sandıkta 581 bin 352 seçmen oy kullanacak

Ordulu 581 bin 352 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek- 2 bin 172 sandığın kurulacağı Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Ordu'da 2 bin 172 sandıkta 581 bin 352 seçmen oy kullanacak

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 45 bin 725 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Ordu'da 581 bin 352 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ordu'da seçmen sayısı 45 bin 725 arttı.

Ordu'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 197 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 172 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Altınordu'da

Ordu'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Altınordu. 144 bin 142 kayıtlı seçmenin bulunduğu Altınordu'da, 464 sandık kurulacak.

Altınordu'dan sonra ikinci sırada 364 sandık ve 93 bin 57 seçmenle Ünye, üçüncü sırada da 298 sandık ve 84 bin 155 seçmenle Fatsa geliyor.

28 sandık ve 7 bin 606 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Gülyalı ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Akkuş8518 bin 603

Altınordu 464144 bin 142

Aybastı 6617 bin 232

Çamaş 39 9 bin 776

Çatalpınar 4311 bin 324

Çaybaşı4410 bin 448

Fatsa 29884 bin 155

Gölköy 84 23 bin 918

Gülyalı 287 bin 606

Gürgentepe 53 14 bin 028

İkizce58 12 bin 624

Kabadüz 338 bin 044

Kabataş379 bin 324

Korgan 81 22 bin 651

Kumru 91 23 bin 848

Mesudiye 98 20 bin 179

Perşembe 118 28 bin 000

Ulubey 88 22 bin 393

Ünye 364 93 bin 057


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
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