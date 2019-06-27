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Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında, 3 katlı 150 yıllık tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:52
Ordu’da 150 yıllık tarihi bina kül oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında, 3 katlı 150 yıllık tarihi bina kullanılamaz hale geldi.


Olay, gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak’ta bulunan Dönmez ailesine ait 3 katlı tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından bina tamamen kül oldu.



Çevre ilçelerden takviye ekip geldi


Kısa sürede büyüyerek mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangına çevre ilçelerden takviye geldi. Fatsa İtfaiye Amirliğine bağlı su tankeri ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankeri takviye olarak yangında kullanılırken, Ünye İtfaiyesi Amirliğine bağlı 5 tanker ve çok sayıda itfaiye ekibi yangında görev aldı.



Mahalleli korku dolu gözlerle izledi


Çıkan yangında yanan binanın yanında evleri bulunan mahalle sakinleri ise korku dolu gözlerle yangını izledi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederek yangının sönmesini beklerken, bazıları ise korku dolu o anları cep telefonlarına kaydetti.


Yangında evde kimsenin olmaması muhtemel bir can kaybını önlerken, söndürme ve soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.



Bina 150 yıllıktı


Yangını duyar duymaz Samsun’dan gelen ve müşterek binanın sahiplerinden biri olan Seyit Ali Dönmez, "Ben Samsun’da oturuyorum. Bana da akrabalarım haber verdi. Bundan 2 gün öncede ufak bir yangın çıkmıştı evde. Kapılar kapalıydı fakat bildiğim kadarıyla evin arka kısmından tinerciler girip çıkıyormuş. Böyle olmasını istemezdik. Babamdan, hatta büyük dedelerimden kalan bir miras kül oldu. Yaklaşık 150 yıllık bir tarihi binamızdı. Can kaybı yok. Buna da şükür" dedi.


Polis olayla ilgili olarak kundaklama şüphesi ya da tinercilerin yakmış olma ihtimali üzerine soruşturmasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:52
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