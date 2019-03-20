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Ordu yollarına 353 km çizgi çizildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfaltlanan cadde ve sokaklarda daha güvenli trafik akışını gerçekleştirmek ve yolların konforunu artırmak amacıyla çizgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Ordu yollarına 353 km çizgi çizildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfaltlanan cadde ve sokaklarda daha güvenli trafik akışını gerçekleştirmek ve yolların konforunu artırmak amacıyla çizgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son iki yılda asfalt çalışmaları tamamlanan yaklaşık 353 km’lik yolda çizgi çalışması yaptı. Çalışma ile ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kent genelinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan cadde, sokak ve ilçe grup yollarında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yol çizgi çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesine imkan sağlandığını söyledi.


Başkan Tekintaş açıklamasında, “Yol yüzeyine çizilen ok, yazı ve sembollerden oluşan yatay işaretleme çalışmalarımız sayesinde trafik düzenlenerek bazı yasak ve kısıtlamalar belirtiliyor. Böylece işaretlemelerin yolu kullananlara rehberlik etmesi sağlanıyor. Yol kaplaması üzerine çizilen çizgi, yazı, ok işareti ve sembollerle sürücülere önceden yol hakkında bilgiler verilerek,yasaklama ve kısıtlamalar bildiriliyor. Yol kaplama işaretlerinin algılanması trafik işaret levhalarına nazaran daha fazla olduğu için sürücülere verilen mesajlar daha kolay iletilmiş oluyor. Bu nedenle de yol kaplaması işaretlerinin de trafik işaret levhalarında olduğu gibi aynı etkiyi yaratması bakımından gece görünürlüğü sağlanıyor. Kavşaklarda ve yollarda trafiğin seyir yönüne uygun şerit kullanması sonucunda da yol kapasitesi arttırılıyor” diye konuştu.



353 km’lik çizgi çizildi


Yaya ve araçların cadde ve sokaklarda daha güvenli ulaşım sağlamasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son iki yılda yaklaşık 353 km’lik güzergâhta, 148 bin 309 metrekare yolda çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından trafikte bulunan sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olan trafik işaretlerini doğru ve yerinde kullanmanın trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, il genelinde güvenli yollar için çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi. Öte yandan sürücülerin çalışma yapılan yollarda dikkatli araç kullanmaları gerektiği belirtilerek, araç kullananlar trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi konusunda uyarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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