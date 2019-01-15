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Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

15 Ocak 2019 Salı 16:23
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

TRABZON (AA) - Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:23
  1. kuvvetli yağış uyarısı
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