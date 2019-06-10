Ordu, valisinin yanında

Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde toplanan grup, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanında, Vali Seddar Yavuz hakkındaki hakaret içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, kentteki sivil toplum kuruluşları ve dernekler bir arada toplanarak, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun geçen günlerde Ordu Valisi Seddar Yavuz hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi. Memur-Sen Ordu Temsilciliği binası önünde toplanan grup, Erkem İmamoğlu ve beraberindekilerin özür dilemesi gerektiğini açıkladı.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Ordu İl Temsilcisi İsmail Çelenk, hava limanlarında belirli kurallar olduğunu belirterek, halkın yanında olduğunu söyleyenlerin VİP hakkı olmamasına rağmen burayı kullanmaya çalıştıklarını belirtti. Çelenk, “Reklamlarda kendini farklı lanse edenler, o gün kendisini ortaya koymuşlardır. Bayram yapmayıp görevini yapan güvenlik güçlerine, havalimanı çalışanlarına, polislerimize ve Ordu Valimize ağza alınmayacak hakaretler edilmiştir. Biz onların mahcup olup, valimizden ve polis teşkilatımızdan, havalimanı çalışanlarından özür dilemesini bekledik. Özür dilemedikleri için irademizi ortaya koyuyoruz” dedi.

Programa çok sayıda kişi katıldı.