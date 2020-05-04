Ordu Valisi Seddar Yavuz: Milletimiz devleti ile gurur duymalı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ordu'da alınan koronavirüs tedbirlerini yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Hükümetimiz, koronavirüse karşı zamanında önleyici tedbirler alarak bu önlem paketlerini ilgili valiliklere iletti. Biz de Valiliğimize bildirilen tedbirleri şehrimizde uygulamaya başladık." dedi.

'İlk iş olarak vatandaşımızı bilinçlendirdik'

"Ordu Valiliği olarak ilk önce 'Covid-19 nasıl bulaşır?' ve 'Covid-19'un bulaşmasını nasıl engelleriz?' sorularına cevap aradık." diyen Vali Yavuz, "Valilik olarak ısrarla bu iki sorunun üzerinde çalıştık. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve izolasyon konularında bilgilendirdik. Bir taraftan vatandaşlarımıza virüsün nasıl yayıldığını anlatırken diğer taraftan da sağlık altyapımızı kötü senaryolara karşı hazır duruma getirdik. Pandemi olarak belirlediğimiz hastanelerimizde olası vakalar geldiğinde yapılabilecek müdahaleler ile tedavi süreci üzerinde çalıştık." ifadelerini kullandı.

'İnfodemi ile de mücadele ettik'

Koronavirüs salgınında 'infodemi' mücadelesi verdiklerini de belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Maalesef böyle zorlu süreçlerde ortaya bir de 'infodemi' çıkıyor. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ve yalan bilgiler vatandaşta paniğe yol açıyor. Dolayısıyla merkezi sistemin halkı süratle bilgilendirilmesi, plan ve projenin buna göre hazırlanması ve her aşamadan da tüm vatandaşlarımızın haberdar edilmesi çok önemliydi. Hükümetimiz öncülüğünde Sağlık Bakanlığımız da sürecin en başından itibaren şeffaf davrandı. Biz de aynı şeffaflığı Ordu'da uyguladık." diye konuştu.

'Sosyal yardımlarımızı da devreye soktuk'

Ordu'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısının alınan tedbirlerle doğru orantılı seyrettiğine dikkat çeken Vali Yavuz, "Biz salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte ortak kullanım alanlarını dezenfekteye başladık. Ordu genelinde hijyeni sağlamakla birlikte koronavirüs sebebi ile mağdur olan vatandaşlarımıza sosyal destek verdik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları bir ilde veya ilçede yardıma muhtaç olan vatandaşları kayıt altına alır. Biz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan nakdi yardımların ilk fazında kayıtlarımızdan da faydalanarak 32 bin aileye 1000'er TL ulaştırdık. 2. fazda ise buna ilaveten 17 bin aileye daha ulaştık. İki faza ilave olarak 27 bin civarında yaşlı ve engelli vatandaşımıza yardım ettik. Şimdi ise 3. faz üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

'20 bin gıda yardım kolisi dağıtıyoruz'

Valilik olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım paketleri de hazırladıklarını söyleyen Ordu Valisi Yavuz, "Şu ana kadar valiliğimizde 20 bin gıda paketi hazırladık. Bu gıda paketlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan evinde sıcak yemek yapamayan yaşlı, engelli veya tek yaşayan vatandaşlarımıza da sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Ordu merkezde bin 400 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz." dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

'Milletimizin her bir ferdi ülkesiyle gurur duymalı'

"Bu salgın bize gücümüzü sınama fırsatı da verdi. Bu yüzden milletimizin her bir ferdi devletiyle gurur duymalı. Biz içinde bulunduğumuz asrı şekillendirebilecek güce sahibiz. Bunu bir kez daha gördük. Gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerin düştüğü duruma bakacak olursak aslında bizim onlardan daha gelişmiş olduğumuzu farkettik. Batı'nın hem sağlık sistemi hem de insanlığı sınıfta kaldı. İdeolojilerimizin başka yönlerde olmasının önemi yok. Her kim olursa olsun tüm vatandaşlarımız ülkesi Türkiye ile gurur duymalı."